Auch wenn der Sommer 2018 mit seiner Menge an heißen Tagen noch Rekordhalter ist: Was die Intensität der Hitze angeht, ist 2022 schon jetzt deutlich schlimmer. 2018 wurden in Mitteldeutschland nur an einem einzigen Tag und nur in einer einzigen Messstation mal 37 Grad oder mehr gemessen. Das laufende Jahr 2022 hat dagegen schon 79 (!) solcher Messwerte hervorgebracht, aufgeteilt auf mehrere Stationen an vier verschiedenen Tagen (19. Juni, 19./20. Juli, 4. August).

Man kann das auch anders formulieren: In diesem Jahr gab es allein bis Anfang August schon mehr Tage über 37 °C als insgesamt in den fünf ganzen Jahren davor.