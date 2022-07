40 °C wurden in Mitteldeutschland noch nie an einer Station des Deutschen Wetterdienstes gemessen. Rekordhalter ist Bad Blankenburg in Thüringen, wo am 7.7.1957 mal 39,3 °C erreicht wurden. Gleich darauf folgen aber Messwerte aus diesem Jahr. Am 19. Juni wurden in Dresden, Hoyerswerda und Bad Muskau Werte zwischen 39,2 und 38,7 Grad gemessen.