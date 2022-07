40 °C wurden in Mitteldeutschland noch nie an einer Station des Deutschen Wetterdienstes gemessen. Rekordhalter ist Bernburg, wo im Hitzesommer 2019 am 30. Juni 39,6 Grad Celsius gemessen wurden. Damals wurde der über 60-Jährige Rekord von Bad Blankenburg in Thüringen eingestellet, wo am 7.7.1957 mal 39,3 °C erreicht wurden. Alle weitere Höchstwerte stammen bereits aus der jüngsten Vergangenheit: Am 19. Juni 2022 wurden in Dresden, Hoyerswerda und Bad Muskau Werte zwischen 39,2 und 38,7 Grad gemessen.