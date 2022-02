Das HI-Virus ist unerbittlich: Hat es sich einmal einen Wirt gesucht, nistet es sich unaufhaltsam ein und bekämpft sein Immunsystem. Der Wirt erkrankt an Aids. HIV sorgt seit Jahrzehnten für eine Pandemie: Weltweit leben fast 38 Millionen Menschen mit dem Virus, knapp drei Viertel von ihnen sind in Behandlung. Mit speziellen antiretroviralen Medikamenten kann das Virus heute gut kontrolliert werden.

Medizinerinnen und Medizinern in den USA ist es nun gelungen, die dritte Person weltweit von dem Virus zu heilen, berichtet die New York Times . Es handelt sich dabei um eine Frau mit gemischt-ethnischer Abstammung. Möglich machte das eine neue Transplantationsmethode: Die Fachleute haben Nabelschnurblut genutzt statt Stammzellen von Erwachsenen, die in Knochenmarktransplantationen verwendet werden, und bei den vorherigen beiden Heilungen eingesetzt wurden.

Nabelschnurblut Nabelschnurblut ist das Blut, das nach der Entbindung des Kindes in der Nabelschnur zurückbleibt. Nach der Geburt hat die Nabelschnur ihre Aufgabe erledigt und wird meist entsorgt. Doch das restliche Blut enthält wertvolle Blutstammzellen, ähnlich derer, die auch im Knochenmark vorkommen. Diese Stammzellen können sich sowohl in rote und weiße Blutzellen entwickeln und in Blutplättchen. Sie können deshalb Menschen helfen, die an Blutkrebs (Leukämie) oder anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems erkrankt sind und sogar deren Leben retten.

Die risikoreiche Therapie ist nur für Leukämie-Patienten sinnvoll. In deren Blut wird auch der Krebs bekämpft. Bildrechte: IMAGO

Die Blutstammzellen hatten allerdings eine Besonderheit: Sie hatten eine Mutation, die das Eindringen von HIV in die Zellen blockiert. Gleichzeitig erhielt sie aber auch Blut von einem nahen Verwandten. Das sollte ihre Immunabwehr während der Transplantationszeit von bis zu sechs Wochen aufrechterhalten. So stützten sie das Immunsystem, bis die Nabelschnurblutzellen dominant geworden sind. Das mache die Transplantation viel weniger gefährlich, sagte Dr. Marshall Glesby vom New Yorker Forschungsteam. "Die Transplantation von der Verwandten ist wie eine Brücke, die sie bis an den Punkt gebracht hat, an dem das Nabelschnurblut übernehmen konnte", ergänzt er.