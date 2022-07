"Diese Ergebnisse sind wichtig, wenn es darum geht, die negativen Folgen des Drogenkonsums zu minimieren", erklärt die Studienautorin Kat Petrilli. Denn auch wenn es für die Gesundheit am sichersten wäre, gar nicht zu kiffen, so täten dies weltweit doch eine große Zahl von Menschen – für sie sei es wichtig, gut über die möglichen Risiken des Konsums informiert zu sein. Tatsächlich haben die Probleme, die durch Cannabis verursacht wurden, in den vergangenen Jahren zugenommen. Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) ist die Zahl der Behandlungen wegen Marihuana-Konsums in den vergangenen zehn Jahren um 76 Prozent gestiegen.



Bei den Strategien für sicheres Kiffen könnten Länder, in denen dies bereits legal ist, als Vorbild dienen – etwa Kanada oder Uruguay. Auch für Deutschland plant die Ampel-Koalition eine Legalisierung, auch wenn es noch zu keiner Einigung gekommen ist. "Weniger stark konzentriertes Cannabis könnte die Gefahren für die Konsumenten verringern", betont mit Tom Freemann ein weiterer Studienautor. Dort, wo das Gras legal verkauft wird, könnten die Kiffer auch mit genauen Information zum THC-Gehalt versorgt werden, so der Experte.