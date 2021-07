Klimaforscher Jakob Zscheischler weist darauf hin, dass die Klimaforschung schon vor mehr als zehn Jahren vorausgesagt habe, dass extreme Niederschläge mit dem Klimawandel stärker ausfallen und häufiger vorkommen werden. Schuld daran ist ein einfaches physikalisches Prinzip: Die Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, desto wärmer sie ist. "Das hängt vor allem damit zusammen, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen kann, welcher dann bei einem Niederschlagsereignis als Regen fällt."

In der Zukunft werden solche Starkniederschläge also noch extremer werden, solange wir weiterhin CO2 ausstoßen. Dr. Jakob Zscheischler, Universität Bern

Je wärmer es wird, desto weniger Tage mit leichtem Regen. Bildrechte: dpa PIK-Forscher Rahmstorf erläutert, dass die Luft pro Grad Erwärmung sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen und später abregnen kann. Dementsprechend gebe es auch weniger Tage mit schwachem Regen: Denn wenn es regne, falle auch mehr Wasser, sodass für den Rest der Zeit weniger übrigbleibe. "Die Zunahme der Starkregen und Abnahme von Tagen mit schwachem Regen ist inzwischen auch in den Messdaten gut nachgewiesen", so Rahmstorf, "vor allem in den mittleren nördlichen Breiten, zu denen auch Deutschland gehört."

Wenn der Jetstream schwächelt

Der Klimawandel verändert aber auch globale Prozesse. So sorgt er dafür, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete im Sommer in Nordamerika, Europa und Teilen Asiens immer stabiler werden und wir so immer längere Perioden mit gleichbleibendem Wetter sehen. Und so sorgen andauernde Regenfälle für Hochwasser und anhaltende Trockenheit sowie Hitze zu Dürren. Grund dafür ist der schwächelnde Jetstream.

Die Veränderung des polaren Jetstream durch die Klimaerwärmung. Bildrechte: Marlene Kretschmer Das Problem ist komplex: Wenn die Temperaturunterschiede zwischen dem Nordatlantik und dem Polarmeer nur gering sind, dann ist auch der Luftdruck ähnlich. Dadurch wiederum werden Polarwinde instabiler – wie eben auch der Jetstream, der mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde hoch oben in der Atmosphäre von West nach Ost weht. Statt eines festen Gürtels um den Pol, entstehen riesige Windschleifen, die mehr warme Luft in den Norden führen.

Wenn das also passiert – und die extrem warmen Temperaturen in polaren Breiten in den vergangenen Wochen belegen, wie akut das Problem bereits ist –, dann können in unseren Breiten sogenannte Blocking-Situationen auftreten. Das bedeutet, dass das Wetter über einen langen Zeitraum sehr konstant bleibt.

Das Wetter ist stabiler geworden, als es vor 50 Jahren war, und das führt letztlich dazu, dass die Extremereignisse in alle Richtungen sich extremer ausbilden. Dr. Andreas Marx, Umweltforschungszentrum

Hydrologe Prof. Günter Blöschl hat in einer Langzeit-Untersuchung von Wasserdaten die Hochwasser-Wahrscheinlichkeit in Europa untersucht. Auch er warnt vor einer Häufung solcher Ereignisse: "Diese Wahrscheinlichkeit hat im Nordwesten von Europa zugenommen und im Süden und im Osten abgenommen. Die Grenze ist Österreich, der Alpenhauptkamm." Auch Blöschl sieht die Ursache in der sich erwärmenden Polregion. Die Muster in der Hochwasseränderung in Europa zeigten, dass die Tiefdruckgebiete, die über den Atlantik von Nordamerika nach Europa wanderten, eine Zugbahn hätten, die stärker im Norden ist als früher.

Das hängt damit zusammen, dass sich der Pol stärker erwärmt als der Äquator, und wenn sie früher das Mittelmeer getroffen haben, treffen sie jetzt England, Nordfrankreich und Deutschland. Prof. Günter Blöschl, TU Wien

Erwärmt sich die Arktis, dann hat das Folgen für uns. Bildrechte: colourbox Die Arktis habe sich in den letzten Jahrzehnten dreimal so stark erwärmt hat wie der Rest der Erde, erläutert PIK-Forscher Rahmstorf. Allerdings lassen sich derartige Hochwasser, wie sie jetzt im Westen Deutschlands aufgetreten sind, nicht ausschließlich auf den schwächelnden Jetstream und damit verbundene Blocking-Situationen zurückführen. Klimaforscherin Dr. Friederike Otto von der University of Oxford etwa sagt: "Dass derartige Starkregenfälle so dramatische Konsequenzen haben, liegt zu einem großen Teil an der Versiegelung der Böden."

Vorhersage von Extremen

In Anbetracht der fortschreitenden Klimakrise versuchen Forscher solche Extremwetterereignisse besser vorherzusagen und Vorwarnsysteme für die Zukunft zu entwickeln. Denn könnte man Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen exakt vorhersagen, sähe manche Schadensbilanz nach solchen Naturereignissen anders aus.

Verschiedene Forschungsteams des Helmholtz-Zentrums gehen den Wassermassen und ihren Folgen im interdisziplinären Projekt MOSES auf den Grund. Dabei geht es unter anderem um die Frage, was Hochwasser, Starkregen, Überschwemmungen mit dem Boden machen? Warum entstehen aus gleichen Hochwassermengen auf manchen Flächen Hochwasser und auf anderen aber nicht? Dazu sammeln die Forscherinnen und Forscher Daten von Wind, Boden, Temperatur und Wasser bei Extremwetter-Ereignissen.