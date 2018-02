Die meisten Tiere, also 70 Prozent, seien in den letzten 16 Jahren in den Wäldern erschossen wurden, in ihrem natürlichen Lebensraum. Was letztendlich daran liegt, dass dort die meisten Orang-Utans leben und es insgesamt nur noch sehr wenige sind. Zwischen 70.000 bis 100.000 schätzen Forscher, nachdem sie in der neuen Studie Beobachtungsdaten von 38 Forschungseinrichtungen zusammen getragen haben. Aber auch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn Orang-Utans zu zählen sei sehr schwer, sagt der Primatenforscher Hjalmar Kühl.