Beim Projekt #everynamecounts (jeder Name zählt), das alle Bürger zur Geschichtsforschung einlädt, werden Datenblätter zu (KZ-)Häftlingen von Freiwilligen quasi "gemolken": Stück für Stück werden die Citizen Scientist am heimischen Bildschirm durch Karteikarten gelotst, Details der jeweiligen Inhaftierten werden erfragt, die auf dem Blatt vermerkt sind. ( Hier ist der Zugang zum Projekt)

Die Gänge voller Akten des Arolsen Archives enthalten etwa 30 Millionen historische Dokumente. Bildrechte: imago/epd

Vielleicht ein Grund, warum das Online-Projekt, das mit Schulklassen im Geschichtsunterricht gestartet war, so leicht verfängt, nicht nur bei Jugendlichen. Es ist die plötzliche Nähe zu einem Menschen, dessen Leben man wie im Zeitraffer vor sich hat. Projektleiterin Sonja Pösel: "Schüler zum Beispiel können sofort andocken, da kommen sofort Fragen auf: 'Warum wurde jemand mit 16 als politisch verhaftet?', 'Darf der nicht seine Meinung sagen?' oder 'Warum wurden Körpermerkmale erfasst?', 'Der Mann hatte 7 Kinder, die Ehefrau im KZ Buchenwald, was ist mit den Kindern passiert?'", so schildert Sonja Pösel einen Bruchteil der Fragen, denen sie begegnet, wenn Jugendliche mit diesen historischen Dokumenten arbeiten: "Die Akten und die Fragen, die sich daraus ergeben, geben tausend Ansatzpunkte für Bildung."