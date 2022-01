Eine Studie der Universität und des Universitäts-Kinderspitals Zürich kam nun aber zu dem Ergebnis, dass nicht alles am Homeschooling schlecht ist, denn die befragten Jugendlichen wiesen während der Pandemie eine längere Schlafdauer auf als vor der Pandemie. Sie schliefen an Schultagen durchschnittlich 75 Minuten länger als außerhalb des Lockdowns. Außerdem konsumierten sie weniger Koffein. Damit in Verbindung stand eine höhere gesundheitsbezogene Lebensqualität. So zum Beispiel gaben die Befragten an, sich gesünder und fitter zu fühlen, energiegeladener zu sein und mehr Zeit für sich zu haben. Verglichen wurden die Daten von Schülerinnen und Schülern aus 21 öffentlichen Gymnasien in Zürich, die im Zeitraum Mai bis Juni 2020 geschlossen waren.