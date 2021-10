Hormonell aktive Stoffe finden sich in fast überall in unserer Umgebung: in Lebensmitteln, Waschpulver, Spülmittel, Kosmetikprodukten, in Medikamenten sowie in Trink- und Abwasser. Das Problem dabei: Die Verbindungen, wie etwa synthetische Östrogen-Derivate (Hauptbestandteil hormoneller Verhütungsmittel), können zu schweren Gesundheitsschädigungen, darunter Brust- und Prostatakrebs, Schilddrüsen-, sowie neurologischen und psychischen Erkrankungen führen.



Bisher war es jedoch schwierig, diese Stoffe nachzuweisen, da sie strukturell sehr vielfältig sind und aufwendige, labordiagnostische Verfahren dafür nötig sind. Das könnte sich mit dem neuen Ansatz der Forschenden der TU Dresden und der Uni Leipzig ändern, der im Fachmagazin "Biosensors & Bioelectronics" vorgestellt wurde.