Sie fehlen im Puzzle des Universums, sind offenbar flüchtig und deshalb sehr schwer zu finden: Mittelgroße schwarze Löcher. Diese bizarren Objekte im Weltraum wären das bisher nur theoretisch angenommene Zwischenstück zwischen sogenannten stellaren und supermassiven schwarzen Löchern. Erstere sind in der Regel zwischen drei und einhundert Sonnenmassen schwer und wurden in den 1970ern zum ersten Mal beobachtet. Zweitere ruhen in den Zentren der meisten Galaxien und haben zwischen einer und mehreren hundert Millionen Sonnenmassen. Eines davon haben Astronomen im vergangenen Jahr zum ersten Mal fotografiert.

Bildrechte: NASA, ESA, and D. Lin (University of New Hampshire)

Dafür, dass es auch Schwarze Löcher in mittleren Größen gibt, gab es zwar bereits 2003 erste Hinweise. Richtig deutlich waren die Daten bislang aber nie. Nun aber gibt es einen guten wissenschaftlichen Nachweis von einem Team um Dr. Dacheng Lin, Astrophysiker an der Universität New Hampshire in den USA. Die Forscher haben mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops ein schwarzes Loch entdeckt, das wahrscheinlich etwas mehr als 50.000 Sonnenmassen hat und damit in die gesuchte Zwischenkategorie fällt.



Lin und Kollegen kombinierten für ihre Studie Messungen mit den Röntgenteleskopen Chandra und XMM-Newton mit optischen Beobachtungen durch Hubble. So haben sie präzise Daten erhalten aus einer Röntgenstrahlenquelle mit der etwas sperrigen Abkürzung: 3XMM J215022.4−055108. Ausgangspunkt waren erste Messungen von 2006, bei denen Forscher einen massiven Ausbruch von Röntgenstrahlung feststellten. Lin und Kollegen vermuten, dass sie von einem Stern stammen, der einem schwarzen Loch zu nahe kam und auseinander gerissen wurde.