Wer liegt im großen Hügelgrab unter dem Süßen See? Diese Frage können die Wissenschaftler vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt noch nicht beantworten. Aber sie haben jetzt ein ganz genaues Bild der imposanten Hügelgrabanlage. Dank modernster Tauchroboter aus Thüringen.

Bis vor kurzem war der Grund des Süßen Sees nur ein dunkler Fleck auf der Landkarte. "Sie können Google Maps für fast jeden Standort in Deutschland für eine archäologische Grobrecherche verwenden, aber für den Grund des Süßen Sees gibt es dort keinerlei Datenmaterial." So beschrieb Dr. Sven Thomas vom Landesamt für Archäologie die Situation.

Im April 2018 hatte dann eine Kartierung des Seebodens gezeigt, dass sich inmitten des Süßen Sees offenbar eine Grabanlage befindet. Ende 2018 schickten die Archäologen Taucher und einen Tauchroboter in den See. "Remotely Operated Underwater Vehicle", kurz ROV, so heißt das Gerät des Fraunhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) aus Ilmenau.