Was unterscheidet sie von den Hochleistungs-Hennen, denen wir unsere Eier in den Supermarkt-Regalen verdanken? Die sind extra so gezüchtet, dass sie in kürzester Zeit legereif sind und dann 15 bis 18 Monate lang täglich ihr Ei abliefern. Rassehühner, die nicht zu kommerziellen Zwecken großgezogen sind, werden dagegen älter als Hennen in kommerzieller Haltung und legen oftmals in viel größeren Abständen Eier.