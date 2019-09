Naturforscher Alexander von Humboldt - der "Uropa" von Fridays for Future

Aber wie ist er so früh auf diese Idee gekommen? Hauptsächlich aufgrund der abgeholzten Wälder, die Humboldt im Laufe seiner Südamerika-Reise begegnet sind, so Wulf. Dort habe er gesehen, wie Plantagenbesitzer riesengroße Waldflächen abgeholzt haben. Dann beschrieb er die grundlegende Bedeutung des Waldes für das Ökosystem. "Also ohne das Wort Ökosystem zu benutzen", so Wulf. "Er spricht darüber, dass Bäume Wasser speichern können, dass sie die Atmosphäre mit Feuchtigkeit anreichern können, dass sie gegen Bodenerosion schützen können."

Fridays for Future bringen Emotionalität in die Klima-Debatte. Bildrechte: dpa

Nun mag Humboldt also der erste interdisziplinäre Klimaforscher gewesen sein und bestimmte Zusammenhänge erkannt haben, aber macht ihn das zu einem Vorreiter für die weltweite Klimaschützer-Bewegung Fridays for Future? Da spielt in Wulfs Augen ein ganz anderer Aspekt seines Wirkens eine Rolle: Der Naturforscher verfolgte immer auch einen emotionalen Ansatz. Es sei ihm eben nicht immer nur um die reinen Zahlen gegangen. "Sondern es geht auch darum, was wir verlieren an unserer Natur, wenn wir sie weiter so zerstören", sagt Wulf. Diese emotionale Ebene gehöre dazu und sie werde von Fridays for Future in die Debatte gebracht. Das sei sehr wichtig.