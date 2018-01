Außergewöhnlicher Geruchssinn und leicht zu trainieren: Diese Eigenschaften von Hunden machen sie interessant für die Polizei. So werden sie schon lange zum Aufspüren von Rauschgift oder Sprengstoff eingesetzt. Außerdem kennt der Krimi-Fan sicher auch diese Variante der Spürhunde: Ein Kleidungsstück eines Verdächtigen oder einer vermissten Person wird dem Hund unter die Schnauze gehalten und der stürmt los.

Das sogenannte Mantrailing beruht auf der Erkenntnis, dass jeder Mensch ein einmaliges Geruchsbild für den Hund darstellt. Dieses Geruchsbild kann von speziell ausgebildeten Tieren auch nach Monaten noch erkannt werden. Damit kann der Hund eine ganz bestimmte Person aufspüren oder beispielsweise einen Fluchtweg nachverfolgen. In den USA und der Schweiz ist der Einsatz von "Mantrailingteams" seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Auch in Deutschland wurde das Thema "Mantrailing" von einigen Bundesländern aufgegriffen - auch in Sachsen.