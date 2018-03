1917, also fünf Jahre zuvor, war das das Institut unter dem Namen "Normenausschuss der deutschen Industrie" gegründet worden. Am 1. März 1918 erschien dann das erste DIN-Normblatt unter der Bezeichnung „DI Norm 1 Kegelstifte“. Das Ziel: Die Abmessungen von massenhaft und in mehreren Branchen verwendeten kleinen Bauteilen sollten vereinheitlicht werden. Heute, genau 100 Jahre später, ist diese erste Norm noch immer gültig unter dem Namen DIN EN 22339.

Aber erst 1917 setzte sich allmählich die Erkenntnis in der Obersten Heeresleitung durch, dass Militärgerat unbedingt normiert werden sollte. Der Erste Weltkrieg war also nicht der Grund für die DIN-Norm, aber schon ein auslösender Moment.

100 Jahre nach der ersten Normierung, gibt es inzwischen mehr als 34.000 der technischen Vorgaben. Dazu gehören zum Beispiel die Zapfventile an der Tankstelle, damit sie in jeden Autotank passen. DIN-genormte Babyschnuller haben zwei Löcher – damit die Kinder noch Luft bekommen, falls sie den Sauger verschlucken. Und auch für den Grill gibt es Regeln: DIN EN 1860-1 besagt, dass der Abstand zwischen den Stäben eines Grillrostes maximal 20 Millimeter breit sein darf.

Auch Kuscheltiere sind genormt (DIN EN 71-1): Ihr Fell ist feuerresistent, das Knopfauge muss heftigem Ziehen widerstehen. Und sollte doch mal ein Auge abfallen, dann ist es – laut Norm – garantiert zu groß, um verschluckt werden zu können. DIN 58124 legt Anforderungen an die ergonomische und sicherheitstechnische Beschaffenheit von Schulranzen fest, und bei Zahnbürsten muss jede einzelne Borste eine Zugkraft von 15 Newton aushalten (dürfte also erst herausfallen, wenn man mehr als 1,5 Kg Gewicht anhängt).



DIN EN 16027 normt die Beschaffenheit von Torwarthandschuhen. Und damit der Torwart auch am Abend gut sieht, sorgt DIN EN 12193 für optimale Lichtverhältnisse in den Stadien. Eine Zeit lang waren sogar Urnen normiert, die entsprechende DIN 3198 wurde aber 1971 ersatzlos gestrichen.