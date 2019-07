Beim Rezept für ein hohes Alter an erster Stelle steht: Man sollte in einem wohlhabenden Land leben. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Menschen mit hohem Einkommen und damit einer höheren Rente länger leben. Doch gerade die hohe Lebenserwartung in Industrienationen bringt Probleme mit sich. Die Liste ist lang: Wenn Menschen älter werden, braucht es mehr Ärzte und Pflegeangebote. Gleichzeitig, so die Prognosen, sinkt aber auch der Gesamtbevölkerungsbestand.