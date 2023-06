Das CCHF-Virus, so die Abkürzung, kann ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber auslösen, bei dem es zu starken Blutungen kommt. Vier Menschen sind daran in den vergangenen Jahren in Spanien gestorben. Auch auf dem Balkan hat es bereits einige Menschenleben gefordert. Sein Wirt, die Hyalomma-Zecke, dürfte aber inzwischen auch in den übrigen Ländern Südeuropas verbreitet sein. Wahrscheinlich würden viele Fälle nicht erkannt und erfasst, schätzt Professor Martin Groschup. "Da wo keine Fälle gemeldet werden, sollte die Surveillance verbessert werden. Wahrscheinlich liegt massives Underreporting vor."