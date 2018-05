Der Tag der Handhygiene wird nicht zufällig am 5.5. begangen. Die zwei Fünfen im Datum symbolisieren die jeweils fünf Finger an unseren Händen. Und er ist in gewisser Weise die "Steigerungsform" des Tages des Händewaschens, der immer am 15.10. begangen wird. Denn während beim Händewaschen die Hände zwar sauber werden, werden sie bei der Handhygiene mit Hautdesinfektion fast keimfrei. Das ist natürlich vor allem dort wichtig, wo sich Menschen aufhalten, deren Immunsystem vielleicht schon geschwächt ist und wo möglicherweise gehäuft Keime eingeschleppt werden, nämlich im Krankenhaus.