Erste Hyperloop-Strecke Europas entsteht in der Schweiz

Die Schweiz schaltet sich in den Wettlauf um die Entwicklung der Hyperloop-Forschung ein. Kurz vor der Eröffnung einer Hyperloop-Teststrecke in den USA haben die Forschungsorganisation Eurotube zusammen und das Schweizer Bahnunternehmen SBB angekündigt, dass sie ab Mitte 2019 im Kanton Wallis gemeinsam eine drei Kilometer lange Hyperloop-Testanlage bauen wollen. Das soll in der Region Collombey-Muraz passieren, zwanzig Kilometer südlich des Genfer Sees. Allerdings werde die Strecke nicht für die Höchst-Geschwindigkeit von 1.100 Stundenkilometer gebaut, die mit dem Röhrentransport theoretisch möglich ist. Die Proberöhre wird laut SBB "nur" auf 900 Stundenkilometer ausgelegt. Sie wird die erste Hyperloop-Teststrecke Europas. In den USA soll dagegen in der Woche vor Weihnachten bereits die erste Teststrecke in Betrieb gehen.