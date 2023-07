International Cooperation for Animal Research Using Space (Internationale Kooperation zur Tierbeobachtung aus dem Weltraum), kurz ICARUS, ist ein internationales Mammutprojekt, bei dem Tiere mit Mini-Sendern ausgestattet und über die ISS beobachtet werden können. Dabei geht es nicht allein um noch genauere Erkenntnisse zu Wanderungen von Zugvögeln und anderen Tierarten zum Zwecke eines besseren Artenschutzes. Den Forschern geht es um viel mehr: Sie erhoffen sich, mithilfe von Icarus auch ein weltweites Frühwarnsystem für Epidemien oder Naturkatastrophen wie etwa Erdbeben aufbauen zu können.

Dabei soll unter anderem die Fähigkeit von Tieren genutzt werden, Katastrophen im Vorfeld durch eine Art "Siebten Sinn" zu erkennen. So ist etwa bekannt, dass sich die Ziegen am Ätna in Sizilien vor jedem Vulkanausbruch auffällig bewegen. Könnte man, so die Grundidee, außer dem Standort auch das Bewegungsprofil dieser Tiere großflächig erfassen, ließen sich daraus völlig neue Erkenntnisse gewinnen.