Ichthyosaurier Cymbospondylus youngorum: Das erste Riesentier der Erde

Bildrechte: Stephanie Abramowicz, Natural History Museum of Los Angeles County

Cymbospondylus youngorum - ein Ichthyosaurier und der erste Riese der Erde schwamm vor rund 250 Millionen Jahren durch die Ur-Meere. Bildrechte: Stephanie Abramowicz, Natural History Museum of Los Angeles County

Die Bedeutung des Fundes war lange nicht ersichtlich, da nur einige wenige Wirbel am Rande der Schlucht freigelegt wurden.

So sah der freigelegte Schädel auf der Fundstelle aus. Bildrechte: Prof. Martin Sander, Uni Bonn

Allerdings lagen diese Wirbel so ausgerichtet, dass man vermuten bzw. hoffen konnte, unter angrenzendem Gestein noch mehr vom Körper zu finden. Und so kam es einige Jahre später: 2011 wurden der gut erhaltene Schädel, die Vorderflossen und der Brustbereich freigelegt.

Nun galt es, ihn einzuordnen: Wann und wie lebte er, und warum konnte er so groß werden?

Die aufwändigen Analysen ergaben: Der neue Fischsaurier lebte vor etwa 246 Millionen Jahren (in der mittleren Trias) und war damit das größte bisher entdeckte Tier aus dieser Zeit – ob an Land oder im Meer.