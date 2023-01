Die Vogelschutzstation Altenburg sagt auf Anfrage, in den ersten drei Tagen nach Silvester seien keine kranken oder verletzten Tiere gemeldet worden. Die Igelhilfe Radebeul schreibt MDR WISSEN: "Auf Grund der milden Temperaturen ist es aktuell generell so, dass mehr Igel wach sind als sonst. Immerhin wäre es ja jetzt Zeit für den wohlverdienten Winterschlaf. Es lässt sich auch wirklich nicht sagen, ob auch die Silvesterfeuerwerke dazu beigetragen haben. Offensichtlich durch Feuerwerk hervorgerufene Verletzungen konnten wir bei den 8 Neuzugängen seit Silvester nicht feststellen." Dass die scheuen Nachttiere unter dieser Art von Lärmbelästigung litten, stehe außer Frage, sei aber nicht zu beweisen.

Ähnlich sieht man es auch in Sachsen-Anhalt, in der Igelstation Kelbra. Dort überwintern derzeit mehr als 100 Tiere, betreut von Angela Windrich. Ob Igel durch Silvesterböller aufgestört werden? Sie bezweifelt das. "Gesunde Tiere im Winterschlaf schlafen durch." Dass kranke Igel aufschreckten, das sei denkbar. Die Expertin schaut längst Richtung Frühjahr, an die Zeit, wenn all die Igel ihren Winterschlaf beenden. Dann müssen die Schützlinge wieder ausgewildert werden – die Suche nach passenden Lebensräumen gleicht offenbar einer Art Suche nach der Nadel im Heuhaufen, denn sichere Igel-Lebensräume mit ausreichendem Futterangebot sind rar. Neben unserem Umgang mit der Natur an sich, dem Flächenverbrauch, unserer Art der Landwirtschaft haben auch Otto und Lieschen Normalverbraucher eine Aktie an diesem Dilemma. Wenn nämlich zum Beispiel im Frühjahr der Garten gewienert wird, als wollten wir im Sommer darin vom Boden essen.