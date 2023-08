Um weitere Zusammenhänge zu untersuchen, ließ die Forschungsgruppe auch Daten zu den in den jeweiligen Ländern vorkommenden Vogelarten in die Studie einfließen. Beachtet wurden dabei sowohl Zug- als auch Standvögel. Demnach gab es in Ländern, in denen die Menschen im Lockdown verstärkt zum Thema "Vögel füttern" recherchierten, im Mittel 511 verschiedene Vogelarten. In Ländern mit nicht erhöhtem Suchvolumen dagegen nur 294. Wo es mehr Vogelarten gibt, scheint also auch das Interesse der Menschen an ihnen größer zu sein.