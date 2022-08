Bildrechte: Bundesamt für Strahlenschutz

Die Experten des BfS wiesen zudem darauf hin, dass eine Gefahr für Menschen auch von der Menge an Pilzen abhängt, die jemand isst. Wer einmalig im Wald Pilze sammeln geht und danach ein Pilzrisotto kocht, geht ein relativ geringes Risiko ein. Wer dagegen pro Woche 200 Gramm mit 2.000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm belastete Pilze esse, werde in ungefähr so stark bestrahlt, als ob er 20 Mal von Frankfurt nach Gran Canaria fliege, so die Mitteilung des BfS. Diese Strahlenmenge entspreche 0,27 Millisievert. Cäsium wird über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen, im Körper verteilt, nach einiger Zeit aber größtenteils wieder ausgeschieden.



Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Das bedeutet, dass die Strahlenbelastung seit 1986 um etwas mehr als die Hälfte nachgelassen hat. An der geographischen Verteilung der Belastung habe sich dagegen laut BfS kaum etwas verändert. Der radioaktive Stoff ist in Bodenschichten eingedrungen und wird nun durch die Fäden der Pilze und Pflanzenwurzeln immer wieder an die Oberfläche gebracht.