Kommentatoren warnen bereits davor, dass die vorgelegte Datenbasis noch sehr klein ist. Die sich andeutenden Zusammenhänge zwischen Infektionsschwere, Virusvariante und anschließender Immunität sollten daher höchstens als Hinweise verstanden werden. Was sich in den sogenannten Neutralisationstests andeutet: Wie stark die Antikörperantwort nach einer durchgemachten Infektion ausfällt, hängt wohl direkt davon ab, wie heftig die Erkrankung war.

Zunächst führten die Forscher Neutralisationstests durch. Dazu infizierten sie Zellkulturen mit sogenannten Pseudoviren, also künstlich erzeugten Viren, die das Spikeprotein des Coronavirus tragen, sich aber nicht vermehren können. Auf diese Zellkulturen gaben sie dann Blutseren verschiedener Versuchspersonen, um zu prüfen, inwiefern die im Blut enthaltenen Antikörper die Spikeproteine der Pseudoviren blockieren können, so dass die Viren nicht mehr in die Zellen eindringen können.