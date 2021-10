Die gute Nachricht zuerst: Ein gesundes Neugeborenes kommt mit einem komplett entwickelten Immunsystem auf die Welt. "Wir wissen aus der sogenannten Embryologie, also der Forschung, die sich mit der Entwicklung des Menschen vor der Geburt beschäftigt, dass im Mutterleib im Prinzip das Immunsystem etwa ab der zehnten Schwangerschaftswoche beginnt, sich zu entwickeln", erklärt Prof. Dr. Fred Zepp, ehemaliger Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz.

Grundkonzepte nach 21 Wochen vorhanden

Training beginnt mit der Geburt

Babys kommen also grundsätzlich mit einem voll ausgebildeten, aber untrainierten Immunsystem auf die Welt. Das Training beginnt mit der Geburt. Die Trainingsphase dauert mehrere Jahre. In dieser Zeit machen die Kinder zahlreiche Infekte durch. Sie lernen dabei ihre Umwelt kennen, nehmen mit jedem Atemzug kleine Mikroorganismen auf und atmen diese auch wieder aus.

Wichtigstes Organ ist der Darm

"Impfung" durch Muttermilch

Vor der Geburt sorgt vor allem der mütterliche Organismus für die Entwicklung des Immunsystems des Ungeborenen. Doch auch nach der Geburt kann die Mutter weiter auf die Reifung des Immunsystems ihres Babys einwirken – etwa durch ihre Muttermilch.