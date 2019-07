Mehr als jedes zehnte Kind in der Welt wurde im vergangenen Jahr nicht gegen Masern, Diphtherie, Keuchhusten oder Tetanus geimpft. Das zeigen die Daten, die die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF jetzt veröffentlicht haben.

Laut der Direktorin der WHO-Impfabteilung Kate O'Brien zeigen diese Zahlen, dass die Bemühungen, mehr Menschen durch Impfungen vor Krankheiten zu schützen, ins Stocken geraten sind. "Die globale Abdeckung ist nach wie vor hoch, sie liegt bei 86 Prozent, aber sie stagniert im Wesentlichen seit über einem Jahrzehnt", sagt O'Brien.

Wir durchbrechen einfach nicht die Grenze hin zu einer völligen Immunisierung. Und diese Rate ist zu niedrig, um schwere Ausbrüche von Krankheiten zu verhindern. Kate O'Brien, Direktorin der WHO-Impfabteilung

Den Ärmsten fehlt Impfschutz

Um zu erreichen, dass durch Impfungen abwendbare Krankheiten ausbrechen, sei eine Quote von 95 Prozent nötig, so die WHO. Nicht ausreichend vor Krankheiten geschützt sind vor allem die, die am stärksten gefährdet sind. Das sind Kinder in Ländern, in denen es keine flächendeckenden Gesundheitsdienste gibt, sagt Kate O'Brien.

Die Ungeimpften sind überwiegend die Ärmsten und an den Rand gedrängten, vor allem in den von Konflikten betroffenen Ländern, wo sie die schwersten Gesundheitsrisiken tragen. Wir können sagen, dass etwa die Hälfte der nicht ausreichend geimpften Kinder in 16 armen oder von Konflikten betroffenen Ländern lebt. Kate O'Brien

Vermeidbare Krankheit Masern

Größte Hürde: Verfügbarkeit von Imfpstoffen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der vollständige Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten nach den Schuleingangsuntersuchungen im Jahr 2017 bei über 93 Prozent. Die Quote für die erste Masern-Impfung lag gar bei 97 Prozent. Dass Impfgegner in den Sozialen Medien ihre Botschaft heute weiter verbreiten als früher, besorgt Kate O'Brien, die Direktorin der WHO-Impfabteilung. "Selbst in reichen Ländern müssen wir über Impfskepsis sprechen und wir sind uns dessen bewusst. Und wir sind besorgt über die Anti-Impf-Bewegung", sagt sie und fügt an:

Aber auch in einkommensstarken Ländern ist die Verfügbarkeit von Impfstoffen durch ungleiche Gesundheitsversorgung oft das größte Hindernis für Eltern, um ihre Kinder impfen zu lassen. Kate O'Brien