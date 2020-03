In den USA sind erste Test schon vor wenigen Tagen angelaufen. Das nationale Gesundheitsinstitut und der Hersteller Moderna testen den Impfstoff zunächst an 45 gesunden Freiwilligen. Auch in China haben Tests begonnen: Der Hersteller CanSinoBIO hat mit dem Pekinger Institut für Biotechnologie BIB eine Freigabe für die erste Phase einer klinischen Studie erhalten. Seit Ende Januar arbeite das Team rund um die Uhr an einem Impfstoff, Studien an Tieren seien gut verlaufen.

Neben einigen öffentlichen Universitäten oder Vereinen wie dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschungen, sind es also vor allem wirtschaftende Unternehmen, die hoffen, einen Impfstoff schnellstmöglich bereitstellen zu können. Eine Win-win-Situation, denn der Bedarf ist riesig. Einem vorbeugenden Impfstoff darf aber nicht der alleinige Fokus gelten, so Michael Ryan, Chef des Gesundheitsnotfallprogramms (Emergency Health Programme) der WHO, in einem Gespräch mit der BBC. Schon jetzt können wir handeln, durch die allgemein bekannten Maßnahmen. Es gelte, Betroffene zu erkennen und zu isolieren. "Wir können eine Menge tun, die Krankheit jetzt zu stoppen." Einen Impfstoff vermute auch er in ca. einem Jahr: "Wir werden an den Impfstoffen hart arbeiten, sie werden kommen. Aber jetzt müssen wir das tun, was wir tun müssen." Und das ist auch: Daheim bleiben, soziale Kontakte meiden, Hände waschen.