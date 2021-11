Forscher aus den USA entwickeln einen Impfstoff, der präventiv gegen eine besonders aggressive Variante von Brustkrebs wirken soll. Nach erfolgreichen Versuchen in Mausmodellen geht das Projekt nun in die klinische Erprobung. In einer Phase-1-Studie soll der Impfstoff an 18 bis 24 Versuchsteilnehmerinnen getestet werden. Verlaufen die Versuche erfolgreich, könnte in einigen Jahren erstmals ein Mittel zur Verfügung stehen, das die Entstehung der Tumoren verhindert, anstatt erst bei der Therapie bereits bestehender Erkrankungen helfen zu können.