Bei einer mRNA-Impfung kann die mRNA-Sequenz durchaus "nackt" im Impfstoff vorhanden sein und gelangt so in den Körper. Bei DNA-Impfstoffen wird der DNA-Bauplan des entsprechenden Erregers in ein sogenanntes Plasmid eingebaut. Das ist ein kleines, ringförmiges DNA-Molekül und kommt beispielsweise in Bakterien vor. Ist die DNA hier eingebaut, kann sie sich nicht weiter im Körper vermehren. Einmal injiziert, dringt das Plasmid in den Zellkern ein – dort wird der DNA-Bauplan in mRNA umgeschrieben. Aus dieser mRNA werden dann – wie bei den mRNA-Impfstoffen – Antigene des Erregers produziert. Bei beiden genbasierten Impfstoffen werden die übertragenen Gene mit dem natürlichen Abbau der Zellen wieder aus dem Körper entfernt.