Der Virologe und Corona-Experte Christian Drosten weist im NDR Podcast "Coronavirus-Update" zudem darauf hin, dass selbst in solchen Gebieten Indiens, wo sich sehr viele Menschen schon bei der ersten Welle mit Corona angesteckt hätten, die Bevölkerung noch weit von einem Zustand der Herdenimmunität entfernt gewesen sei. So könne man aktuell in den am schlimmsten betroffenen Gebieten, also etwa in sehr dicht besiedelten, armen Stadtvierteln mit schlechter Hygiene, von einer Immunität von etwa 34,6 Prozent der Bevölkerung ausgehen, die Antikörper im Blut habe. "Man könnte nicht mal dort sagen, dass man in der Nähe einer Herdenimmunität wäre", so Drosten. So betreffen aktuell stattfindende Infektionen wohl in erster Linie Menschen ohne jede Immunität. Immunisierte seien nur zu einem kleinen Teil betroffen.