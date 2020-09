Das neuartige Implantat wurde bereits bei Versuchen an Katzen, Ratten und Zebrafischen zur Stimulation des Rückenmarks verwendet und soll nun auch bei der Behandlung von menschlichen Patienten eingesetzt werden. Es fungiert dabei wie eine neuronale Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer, die individuell angepasst bei unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten gleich gut arbeitet. Bei den Tierversuchen habe das Implantat bereits über einen längeren Zeitraum stabil funktioniert, so die Wissenschaftler.

Bei dieser Forschung handelt es sich um ein sogenanntes Proof of Concept - also den Beweis der prinzipiellen Durchführbarkeit eines Vorhabens. In diesem Fall wurde gezeigt, dass das Implantat gut auf die Oberfläche eines Gehirn, des Rückenmarks peripherer Nerven und Muskeln passt.



Das besondere Potenzial der Dresdner Entwicklung liege dabei laut der Wissenschaftler in der Kostenersparnis durch die Herstellung im 3D-Drucker. Auch könne das Implantat bei Änderungswünschen so schnell umgebaut werden. Nun sei es das Ziel des Teams, in Kliniken zu gehen und Neurochirurgien die neuen Möglichkeiten zu erklären.