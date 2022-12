Die Forschenden fanden zudem heraus, dass die Nachkommen von bestrahlten männlichen und gesunden weiblichen Tieren sogenannte strukturelle Varianten zeigen, also zufällige Verbindungen von Chromosomenteilen. Dadurch ist eine exakte Reparatur nicht mehr möglich - außer mit einer gezielten Verminderung sogenannter Histonproteine (das sind Zellbestandteile, um die sich die Gene als DNA-Faden winden). Dies deutet auf künftige Therapiemöglichkeiten hin.



Über das "1000-Genome-Projekt", das die genetischen Daten von mehr als 1.000 Personen beinhaltet, konnten die Kölner Wissenschaftler ihre Erkenntnisse an Fadenwürmern auch auf den Menschen übertragen. Dazu nutzten die Forschenden auch Daten des isländischen "Decode"-Projekts, bei dem fast die gesamte Bevölkerung der Atlantikinsel genetisch erfasst ist. Die Ergebnisse legen nahe, dass Schäden im Genom reifer Spermien und die fehlerhafte Reparatur in der Eizelle auch für die Entstehung von Erbkrankheiten beim Menschen eine Rolle spielen.



"DNA-Veränderungen, insbesondere strukturelle Varianten in den Chromosomen, die in der väterlichen Keimbahn entstehen, werden verdächtigt, das Risiko von Krankheiten wie Autismus und Schizophrenie zu erhöhen", erklärt Prof. Schumacher. Dies bedeutet, dass beim Menschen die reifen Spermien vor Strahlenschäden besonders geschützt und beschädigte reife Spermien möglichst nicht zur Zeugung verwendet werden sollten. "Solche Schäden können etwa bei der Strahlen- oder Chemotherapie auftreten und sind demnach in den zwei Monaten, die es dauert, bis neue Spermien gebildet werden, ein Risiko." Danach werden bei der Neubildung die Schäden meistens wieder repariert.