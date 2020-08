Diese enge Beziehung hat sich verändert. War Fleisch früher erst hart erarbeitet und später Luxusgut, bekommen wir es heute zu Tiefstpreisen im Supermarkt. Gut 60 Kilogramm nehmen Deutsche im Jahr durchschnittlich zu sich. Auch wenn der Marktanteil von vegetarischen und veganen Produkten wächst - global steigt vor allem der Fleischkonsum, sogar so stark, dass Experten davon ausgehen, dass er sich bis 2050 verdoppelt.

Das geht mit großen Problemen einher, sagt Mark Post von der Universität Maastricht. "Wenn Sie an ein 250 Gramm Hamburger denken, dann stecken darin sieben Pfund Getreide, fast 200 Liter Wasser, 70 Quadratmeter Land und etwa 1.000 Btu Energie ( Btu bedeutet Britische thermische Einheit nach ISO, Anm.d.Red). Das sind eine Menge Ressourcen, die in einen einfachen Hamburger fließen."

Mark Post und seine Kollegen wollen das ändern: Die Idee - Fleischproduktion im Labor - mit Stammzellen. "Man entnimmt einer Kuh per Biopsie ein kleines Stück Muskel, das bereits einige hundert dieser Stammzellen enthält. Sie können sich so weit replizieren, dass wir aus dem einen Muskelstück zehn Tonnen herstellen können", sagt er optimistisch.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn die Stammzellen wachsen nur unter bestimmten Bedingungen in einer Nährlösung, im Bioreaktor. Das ist aufwendig und teuer. Als Mark Post 2013 den ersten In-Vitro-Burger vorstellte, kostete der deshalb schlappe 250.000 Euro und schmeckte noch dazu ziemlich trocken.

Doch die Wissenschaftler hatten bewiesen, dass es geht. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe Biotechnologieunternehmen in Nordamerika, Israel und den Niederlanden, die daran arbeiten. Auch Mark Post hat eine Firma gegründet: Mosa Meat. Dort ist man optimistisch, dass man bald mit den Preisen für konventionelles Fleisch mithalten kann, sagt Unternehmenssprecherin Hannah Tait: "Wir sind in der Lage, die Zellen in einem viel größeren Bioreaktor zu füttern. Das treibt den Preis massiv nach unten."