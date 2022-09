Mit der Studie bieten sich zudem Einblicke in ein uraltes Waldökosystem in Afrika. Denn Bernstein wird dort zwar schon länger als Schmuck verwendet, aber erst seit Kurzem wissenschaftlich untersucht. Die gefundenen Stücke stammen aus dem frühen Miozän und sind 16 bis 23 Millionen Jahre. Ihre komplizierte Datierung war nur indirekt durch die Altersbestimmung der fossilen, im Bernstein eingeschlossenen Sporen und Pollen möglich. "Das Stück stammt aus dem einzigen Bernsteinvorkommen in Afrika, das fossile Organismen in Einschlüssen aufweist. Überhaupt gibt es nur wenige fossile Insekten von diesem Kontinent", erläutert Vincent Perrichot von der ebenfalls beteiligten Universität Rennes.



Die Analyse der Einschlüsse war auch nur dank modernster Technik möglich. Da das Genmaterial von Fossilien nicht untersucht werden kann, müssen andere Methoden her – etwa hochauflösende Bildgebungsverfahren wie die Mikro-Computertomographie (CT), bei der die Probe mit Röntgenstrahlen buchstäblich durchleuchtet wird. "Da die zu untersuchenden im Bernstein eingeschlossenen Ameisen sehr klein sind und bei der klassischen CT nur einen sehr schwachen Kontrast zeigen, haben wir die CT an unserer Messstation durchgeführt, die auf solche Mikro-Tomographie spezialisiert ist", erläutert Jörg Hammer vom Hereon. "So erhielten die Forschenden einen Stapel von Bildern, die im Prinzip die untersuchte Probe scheibchenweise abbilden." Zusammengesetzt ergaben diese dann detaillierte dreidimensionale Abbildungen der inneren Struktur der Tiere, anhand derer sie die Anatomie genau nachvollziehen konnten.