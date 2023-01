Vorerst entspannte sich aber auch die Lage in den Kliniken , wo vor Weihnachten tausende Menschen mit schweren Atemwegsinfektionen behandelt wurden. Vor allem beim RS-Virus, das besonders bei Kindern unter vier Jahren zu schweren Verläufen führen kann, besserte sich die Situation. Zwar sprach das RKI weiterhin vom Anhalten der Infektionswelle, aber immer weniger Kinder mussten wegen des Erregers in Krankenhäusern behandelt werden.

In Bezug auf die verbreiteten Varianten des Coronavirus stammen die jüngsten Daten noch vor Weihnachten. Ein neuer Covid-19-Wochenbericht erscheint erst wieder am 12. Januar. Der Bericht vom 22. Dezember führt die aktuell in den USA häufig beobachtete Rekombinante XBB.1 aber bereits auf. "Sie wurde in mehr als einem Prozent der sequenzierten Proben nachgewiesen und verbreitet sich in Deutschland und anderen europäischen Ländern zunehmend", heißt es im Bericht. XBB ist eine Kombination mehrere Unterlinien von BA.2.