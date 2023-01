In der aktuellen Welle, die seit der 40. Kalenderwoche, also dem 3. Oktober 2022 läuft, wurden 558 Todesfälle mit Grippe-Infektion an das RKI übermittelt, fast immer waren es Influenza-Viren vom Typ A.

Die Hospitalisierungsrate betrug im gesamten Zeitraum durchschnittlich 13 Prozent. Zuletzt, in Kalenderwoche 2 war sie aber wieder höher. 19 Prozent aller gemeldeten Grippe-Infizierten mussten ins Krankenhaus. Schon deshalb wäre es verfrüht, bereits jetzt von einem Ende der Welle zu sprechen. Zumal ans RKI gemeldete Zahlen immer nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens zeigen.