Inzidenz steigt leicht, Anteil positiver Tests und Viruslast im Abwasser gehen aber zurück

Auch Sars-CoV-2 bleibt weiterhin nachweisbar und wurde in immerhin 14 von 75 Virusnachweisen entdeckt. Zugleich deutet die Zahl positiver PCR-Tests darauf hin, dass die Verbreitung von Corona auf niedrigem Niveau stabil bleibt. Nach einem Rückgang auf 74,4 am 24. Januar stieg die 7-Tage-Inzidenz aktuell wieder auf 92,1 an.

Zugleich liegt die sogenannte Positivquote der Tests, also der Anteil der positiven Ergebnisse an allen durchgeführten Testungen, aktuell bei 19,3. Ende Dezember hatte dieser Wert 39,6 Prozent betragen. Damit deutet sich an, dass die Zahl der neuen Ansteckungen mit Corona eher rückläufig ist.

Coronavarianten: XBB.1.5 nimmt zu, BQ.1.1 weiterhin dominant

Auch die Daten aus der Abwassermessung deuten eine Entspannung an. Am 18. Januar meldeten noch 20 Prozent der Kläranlagen, die sich an den Messungen beteiligen, steigende Werte. Eine Woche später waren es nur noch 8,7 Prozent. An den meisten Standorten ging die Viruslast im Abwasser dagegen wieder zurück.

Unter den Coronavarianten nahm der Anteil der in den USA stark verbreiteten XBB.1.5 Mutante zu. Sie war in der Woche bis zum 21. Januar für rund 6 Prozent der neuen Infektionen verantwortlich. Dominant waren nach wie vor BQ.1.1 (26 Prozent) und BA.2.75 (19 Prozent).

WHO: Ende des globalen Gesundheitsnotstands zeichnet sich ab