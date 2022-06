"Moin", schreibt eine Rostocker Familie an MDR WISSEN, "die blaue Holzbiene ist in Rostock angekommen. Sie hat bereits viele Löcher in unsere tote Krüppelweide gebohrt." Da kann man fast ein bisschen neidisch werden, jedenfalls wenn man jedes Jahr wieder aufs Neue denselben Fleck Erde in Sachsen für die Sommerzählung des Naturschutzbundes unter die Lupe nimmt, und eine Stunde lang gezielt guckt und guckt und guckt und zählt. Und dann doch nur wieder die üblichen Verdächtigen findet und auf einer Liste notiert: Feuerwanzen, Hummeln, Bienen, Ameisen, allerlei Fliegenarten, den einen oder anderen Käfer, aber einfach keine blaue Holzbiene. Obwohl es die in Sachsen ja jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, und sie auch oft in Sachsen-Anhalt und Thüringen gesichtet wird. Immerhin war das auffällige Insekt der Zählung im bvergengenen Sommer überall in Mitteldeutschland in den Top 5.