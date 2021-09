Die Wissenschaftler von der Universität Helsinki und der LUT untersuchten für ihre im "Journal of Cleaner Production" erschienene Studie, wie sehr eine mehr auf Insekten basierende Nahrungsmittelproduktion in Europa die globale Erwärmung reduzieren könnte. Dabei lag ein Fokus auf dem Vergleich zwischen der Haltung von Geflügel, das einmal mit Insektenproteinen und einmal mit Eiweißen aus Sojabohnen ernährt wird. Das Ergebnis: Das Essen von Insekten (wissenschaftlich "Entomophagie") hat das größte Potenzial, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, wenn die Kerbtiere – etwa Grillen, Fliegen und Würmer – direkt oder als verarbeitetes Nahrungsmittel verspeist werden. Dies könnte in Form von Mehl, Brot oder Pasta geschehen.