Insektenzählung Was die blaue Holzbiene über Sachsen verrät

Die bislang einzige Überraschung bei der Zählung im Mai 2020 war das Vorkommen der Blauen Holzbiene in Sachsen, sagt die Expertin im Gespräch mit MDR Wissen. Deutschlandweit wurden beispielsweise 1.860 Exemplare gemeldet, und zwar auch in Sachsen. Aus Sicht der Biologin ein Zeichen dafür, dass es in Sachsen trockener und wärmer geworden ist als noch vor zwei Jahren und es somit auch zum Lebensraum für die eindrucksvollen blauen Brummer wird. Auch eine gehäufte Sichtung von Trauerrosenkäfern in Sachsen lässt aufhorchen. Der Trauerrosenkäfer, lateinisch Oxythyrea funesta, profitiert von warmen Wintern.

Vielleicht ist es auch nur ein erster Nebeneffekt, den sich der Naturschutzbund generell von solchen Zählaktionen erhofft: Dass Menschen ihr natürliches Lebensumfeld bewusster wahrnehmen und einen Blick dafür entwickeln, wie die Lebensräume und Bedürfnisse jedes Lebewesens mit den anderen verknüpft sind. Dann lassen sich Gesundheitszustand und ökologisches (Un-)Gleichgewicht des Gartens am Vorkommen oder Fehlen bestimmter Insektengruppen ablesen. Wenn zum Beispiel in NABU-Zählmeldungen vom Mai ausschließlich "800 Läuse" in einem Garten gesichtet werden, deutet das darauf hin, dass im Garten nicht alles im Lot ist: Wie steht es mit der Wasserversorgung? Was sind die natürlichen Fressfeinde und was bräuchten sie, um sich in dem "Läusegarten" wohl zu fühlen und anzusiedeln?