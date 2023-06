Aber auch sonst hat der Junikäfer unter der Erde ganz schön zu tun. Damit er gut gedeiht, braucht er die richtigen Bodenverhältnisse, nicht zu nass und nicht zu trocken, gefroren darf es auch nicht sein. Die Weibchen der Junikäfer graben in den Sommermonaten für die Eiablage Löcher in den Boden. Zwischen 50 und 80 Eier legen sie ab. Nach acht Wochen entwickeln sie sich zur Larve, nach einjährigem Larvenstadium verpuppen sie sich, und erst im dritten Jahr klettern sie als adulte Käfer ans Tageslicht.

Haben wir also durch die extrem trockenen Sommer der vergangenen Jahre in Zukunft mehr Junikäfer zu erwarten, die uns in lauen Nächten um die Ohren fliegen? Spannende Fragen, meint Dr. Simões, Untersuchungen dazu fehlen noch. Schon jetzt weiß man, dass sich die Larven bei Trockenperioden bis drei Meter tief in den Boden eingraben. Bei normalen Bedingungen, also bei lockerer, normal durchfeuchteter Erde leben sie etwa in 50 Zentimeter Tiefe, bei starken Regenfällen verziehen sie sich bis auf 1,50 Meter. Kalte oder warme Winter beeinflussen den Lebenszyklus der Junikäfer weniger, der wichtigste Einflussfaktor fürs Überleben ist das Nahrungsangebot zum Zeitpunkt des Junikäfer-Flugs, erklärt Entymologin Marianna Simões.