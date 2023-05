Kaum dämmert es, geht es los: Junikäfer steigen auf, brummen Menschen ins Gesicht oder verheddern sich in ihren Haaren. Kein Wunder, schließlich sind die Käfer dämmerungsaktiv und entsprechend hungrig, wenn sie abends ausschwärmen auf der Suche nach dem nächsthöchsten Baum. Meistens schlagen wir Menschen sie genervt in die Flucht. Dabei müssten wir ihnen eigentlich applaudieren, dass sie es geschafft haben.

Applaus für die Mühe

Ihr Lebensweg ist nämlich alles andere als ein Zuckerschlecken. Die längste Zeit lebt er unter der Erde, und das ist ein gefährliches Pflaster. Käferforscherin Dr. Marianna Simões vom Senckenberg-Institut in Müncheberg erklärt warum: "Da lauert der Maulwurf, für den die Engerlinge regelrechte Delikatessen sind." Auch Igel und Wildschweine, sowie Vögel, wie Stare, Krähen, Meisen, stehen auf die dicken, gekrümmten Würmer, weiß die Forscherin: "Der geschulte Blick der Vögel registriert auch winzigste Veränderungen an der Oberfläche am Boden und im Gras durch Bewegungen von Larven unter der Erde."

Das Erdreich ist keine Kuschelzone

Aber auch sonst hat der Junikäfer unter der Erde ganz schön zu tun. Damit er gut gedeiht, braucht er die richtigen Bodenverhältnisse, nicht zu nass und nicht zu trocken, gefroren darf es auch nicht sein. Die Weibchen der Junikäfer graben in den Sommermonaten für die Eiablage Löcher in den Boden. Zwischen 50 und 80 Eier legen sie ab. Nach acht Wochen entwickeln sie sich zur Larve, nach einjährigem Larvenstadium verpuppen sie sich, und erst im dritten Jahr klettern sie als adulte Käfer ans Tageslicht.

Theoretisch. Aber praktisch? Ob es ein Ei wirklich bis zum Käferstadium schafft, hängt von vielen Faktoren ab: Wie ist der Boden beschaffen? Lauern hier Maulwürfe? Auch Pilze, Bakterien, Nematoden und Viren leben im Boden und alle können das Ende für die Larven bedeuten. Forscherin Simões sagt:

Käferexpertin Dr. Marianna Simões mit einem Skarabäus. Bildrechte: privat Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit beeinflussen bodenbewohnende Insekten, deren anfälligste Stadien typischerweise Eier und junge Larven sind. Man weiß zum Beispiel, dass extreme Bodenfeuchtigkeit das Überleben von Eiern und Larven dieser Arten beeinträchtigt. Dr. Marianna Simões

Und was, wenn der Regen ausfällt und Hitze die Erde austrocknet?

Hitzesommer lassen Larven kalt

Haben wir also durch die extrem trockenen Sommer 2018 und 2019 in den kommenden Jahren mehr Junikäfer zu erwarten, die uns in lauen Nächten um die Ohren fliegen? Spannende Fragen, meint Dr. Simões, Untersuchungen dazu fehlen noch. Schon jetzt weiß man, dass sich die Larven bei Trockenperioden bis drei Meter tief in den Boden eingraben. Bei normalen Bedingungen, also bei lockerer, normal durchfeuchteter Erde leben sie etwa in 50 Zentimeter Tiefe, bei starken Regenfällen verziehen sie sich bis auf 1,50 Meter. Kalte oder warme Winter beeinflussen den Lebenszyklus der Junikäfer weniger, der wichtigste Einflussfaktor fürs Überleben ist das Nahrungsangebot zum Zeitpunkt des Junikäfer-Flugs, erklärt Entymologin Marianna Simões.