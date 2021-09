Die Ackerhummel bleibt das am häufigsten gesichtete Insekt in diesem Sommer. Weiter im Aufschwung ist offenbar die Blaue Holzbiene, die in die Liste der "Promis" aufgerückt ist, Platz acht der meistgesichteten Insekten. In Sachen Marienkäfer zeigt sich anhand der Zählungen, dass es offenbar eine Art Koexistenz zwischen heimischem Siebenpunkt und dem Asiatischem Marienkäfer gibt, die fast gleich häufig gefunden wurden. Im Frühsommer wurden mehr Asiatische, im Spätsommer mehr Siebenpunkt-Marienkäfer gemeldet. Auch interessant: An Teichen war die Artenvielfalt am größten mit elf Arten pro Stunde, in Gärten zehn und auf Balkonen sechs (alles Durchschnittswerte). Wespen wurden weniger gezählt. 2020 waren es im Schnitt 11,5 Wespen pro Meldung, 2021 nur 4,5. Eine Folge des nasskalten Frühjahrs und des feuchten Sommer, wodurch es weniger Wespenstaaten und möglicherweise auch weniger Individuen pro Staat gab, vermutet Daniela Francisi, Projektleiterin des "Insektensommers", womit sich ihre Prognose von Mitte August, dass 2021 kein Wespenjahr mehr wird, bestätigt.