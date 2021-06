Was den unbedarften Naturbeobachter freut, "Hurra, schau mal, eine blaue Holzbiene", verrät auch, was sich verändert in der Natur, wie am Beispiel der Blauen Holzbiene. Die erste Zählung im Insektensommer 2020 zeigte Marc Benecke zufolge zum Beispiel, dass diese Biene viel zu früh auftrat und viel zu weit nördlich. Ein klarer Hinweis darauf, dass sich das Klima wandelt. Solche Beispiele zeigen die Risse und Löcher im filigranen Netz der Natur. Wenn Insekten schon dann auftreten, wenn die Vögel, die sie als Futter für den Nachwuchs brauchen, noch nicht fertig gebrütet haben. Oder wenn Bäume früher blühen, als die Bestäuber schlüpfen. Die Beobachtungen aus den Insektenzählungen liefern für genau auf solche Vorgänge in der Natur wichtige Hinweise.

Biologe Mark Benecke Bildrechte: Rocksau Picktures

Allerdings schlagen sie sich noch längst nicht weltweit in den Vorgaben der Politik für die Landwirtschaft nieder. "Drei Viertel der globalen Landmenge wird dafür gebraucht, Futter für Tiere anzubauen, die wir essen. Davon müssen wir weg," sagt NABU-Insektensommer-Botschafter Benecke. Allein der Gedanke an die endlosen Felder in Monokultur erbost den Wissenschaftler: "Wenn man Ihnen 70 Prozent dessen, was Sie sonst im Kühlschrank haben, wegnimmt, da würden Sie aber Panik kriegen," zürnt der Wissenschaftler: "In der Wissenschaft sprechen wir inzwischen von einem Insektogeddon." Das Sterben der Insekten bedeutet nämlich für viele andere Tiere, auf deren Speiseplan sie stehen, quasi Ebbe in der Speisekammer.