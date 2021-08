Na, sobald Sie Tiere beim kopulieren sehen, lesen Sie wohl sogar die Bildunterschrift? Das hier sind im Übrigen Mauerbienen. Vielleicht treiben die's ja auch in ihrem Garten?

Na, sobald Sie Tiere beim kopulieren sehen, lesen Sie wohl sogar die Bildunterschrift? Das hier sind im Übrigen Mauerbienen. Vielleicht treiben die's ja auch in ihrem Garten? Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Sie können kommendes Wochenende natürlich zu Hause sitzen, auf ihre selbstgebastelte Fruchtfliegenfalle starren und staunen, wie viel unliebsamem Küchengetier Sie schon an den Kragen gegangen sind. Oder Sie zählen die Insekten, die noch leben.

Das müssen jetzt nicht unbedingt die Fruchtfliegen in der Küche sein. Wer einen Schritt vor die Tür wagen will, wird vom Nabu eingeladen, bei allen kleinen Tierchen mit sechs Beinen ein bisschen genauer hinzusehen. Auch bei eher weniger beliebten Krabblern: Wespen zum Beispiel. "Wir wollen sehen, ob es in diesem Jahr wie vermutet aufgrund des kühlen und verregneten Frühlings weniger Wespen gibt", sagt Laura Breitkreuz vom Nabu. "Auch wenn das viele Menschen freuen dürfte – die Tiere sind enorm wichtig." Stichwort: Schädlingsbekämpfung und Aas-Vertilgung. Und hätten Sie gedacht, dass auf der Erde 137.000 Wespenarten zu Hause sind. Und nur jede fünfte einen Stachel hat? Beim Insektensommer gibt's nicht nur für die viel zu lernen, die ihre Mitmenschen gern mit allerhand Trivia begeistern.