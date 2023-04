Das von Chemieingenieuren der University of Waterloo in Kanada entwickelte programmierbare Gewebe besteht unter anderem aus Polymer-Nanoverbundfasern, die kostengünstig aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden. Das neuartige Gewebedesign kombiniert die weichen Kunststoff- mit harten Edelstahlfasern in einer gewebten Struktur. Um den neuen Stoff weben zu können, wurde ein Gerät entwickelt, das einem herkömmlichen Webstuhl ähnelt.