Eins gleich vorweg: Eine einheitliche Definition von Intelligenz gibt es nicht. Das Wort stammt aus dem Lateinischen, vom Verb "intellegere" - "kennen, begreifen, verstehen". Unter Intelligenz wird im allgemeinen das geistige Potenzial eines Menschen verstanden, seine Fähigkeiten zur effektiven Problemlösung und diese Erkenntnisse auf andere Aufgaben zu übertragen. Der so genannte Intelligenzquotient benennt die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen und dessen Abweichung vom Mittelwert in seiner Vergleichsgruppe.

Binets Idee und Sterns Formel verbreiten sich, in den USA werden sie vom Psychologen Lewis Terman überarbeitet und unter anderem dazu genutzt, den IQ von Einwanderern und Soldaten zu erfassen. In einer Langzeitstudie begleitet Terman 1.500 Jugendliche, die als besonders begabt gelten. Als Gemeinsamkeit stellt er bei denen mit einem IQ über 130 allerdings nur fest, dass sie alle sehr vielseitig begabt sind. Die tatsächlichen Genies hat er nicht heraus gefiltert - nämlich zwei spätere Nobelpreisträger für Physik.

Der US-Psychologe David Wechsler prägt Anfang der 1930er-Jahre den Begriff des Abweichungs-IQ. Seine Tests ermitteln diesen IQ in einem Verbal- und einem Handlungsteil. Er untergliedert sie in drei Altersstufen und entwickelt bis Ende der 1960er-Jahre seine Tests, die auch in Deutschland benutzt werden. In Wechslers Verbaltests werden u.a. allgemeines Wissen und Verständnis, rechnerisches Denken, Gemeinsamkeiten finden und Wortschatz getestet. Im Handlungstest dagegen finden sich Zahlen-Symbol-Tests, müssen Bilder geordnet oder ergänzt oder Figuren gelegt werden.