Im Experiment wurden insgesamt 51 Hunde beobachtet, wie sie darauf reagierten, wenn die Versuchsperson ihnen eine Belohnung entweder absichtlich entzog, sie "aus Versehen" fallen ließ oder sie ihnen nicht geben konnte, weil eine Lücke in einer Trennwand verschlossen war. Dabei erwarteten die Forschenden, dass die Hunde in der Situation, in der die Belohnung absichtlich entzogen wurde, signifikant länger warten würden als in den beiden anderen – weil die Hunde bei dieser Situation annehmen, dass sie die Belohnung irgendwann noch bekommen würden. Und tatsächlich passierte genau dies, wobei sie auch länger warteten, wenn die Belohnung "aus Versehen" fallen gelassen wurde. "Dies bedeutet, dass Hunde tatsächlich in der Lage sein können, die Absicht der Versuchsperson zu erkennen", heißt es in der Untersuchung.



Dennoch sind die Erkenntnisse mit Skepsis zu betrachten, wie sie selbst betonen. Ein Problem liegt in der eng verbundenen Lebensweise von Menschen und Hunden, bei denen letztere auf verschiedene Verhaltensweisen gezielt abgerichtet werden – etwa, wie sie ihre Nahrung mit bestimmtem Verhalten bekommen können oder lernen, die Gesichtszüge von Menschen zu lesen. So könnten die Hunde im Experiment beispielsweise aus den Emotionen der Versuchsperson geschlossen haben, wann eine absichtliche oder unabsichtliche Situation vorlag. Daher sollte in künftigen Studien versucht werden, diese Art von Erklärungsansätzen systematisch auszuschließen. Am besten seien dafür Hunde geeignet, die bisher nur wenig Kontakt mit Menschen hatten. Auch wäre eine Untersuchung an Wölfen interessant, um herauszufinden, welche Rolle die Domestikation bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten gespielt hat.